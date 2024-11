Sport.quotidiano.net - Coppa Davis 2024, Italia-Australia: orario e dove vedere la semifinale

Malaga (Spagna), 22 novembre- Superato (a fatica) l'ostacolo Argentina, per l'adesso c'è da battere l'per raggiungere l'atto conclusivo della: l'appuntamento per laè per sabato 23 novembre a partire dalle 13, sempre al José Maria Martin Carpena di Malaga. Chi vince sfiderà domenica 24 novembre a partire dalle 16 l'Olanda, che ha avuto la meglio nell'altracontro la Germania.diCome da regolamento, il primo match, al via dalle 13, sarà un singolare, così come quello successivo, che potrebbe avere luogo a partire dalle 15. In caso di pareggio, per dirimere la contesa servirà il doppio, a sua volta previsto tra le 17 e le 18. L'evento sarà trasmesso in diretta tv in chiaro dalla Rai sul canale Rai 2 e, in streaming, sul dispositivo RaiPlay.