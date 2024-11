Art of Play a Roma scenari da favola per selfie indimenticabili

Leggi su Funweek.it

si trasforma in un gigantesco parco giochi! Dopo il successo parigino, la mostra immersiva Art ofsbarca nella capitale italiana, invitando grandi e piccini a riscoprire il proprio bambino interiore. Organizzata da Elena e Giulia Sella, in collaborazione con Vivo Concerti e Postology, l’esposizione prende vita nello spazio Pratibus, nel cuore del quartiere Prati.Un percorso sensoriale attraverso 16 installazioni interattive ci porta in un viaggio alla scoperta del gioco in tutte le sue forme. DaIcons, una raccolta di giocattoli che hanno segnato la storia, a Spectrum, un’esplosione di colori e illusioni ottiche, fino a Doll House, una casa delle bambole a grandezza naturale che invita all’esplorazione, ogni angolo della mostra è un’esperienza unica.Ma la vera protagonista è lei: Hello Kitty.