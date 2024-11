Alla Fenice Otello trionfa con 8 minuti di applausi

Leggi su Dailyshowmagazine.com

Con un applauso lungo 8, "" di Giuseppe Verdi ha inauguratolmente, oggi pomeriggio, la Stagione Lirica 2024-25 del Teatro Ladi Venezia. Il nuovo allestimento, sold out da mesi, è stato reso speciale ddirezione musicale del maestro Myung-Whun Chung, che ha ricevuto un affettuoso e lungo applauso al suo ingresso sul podio e una standing ovation finale quando è salito sul palcoscenico. Grande successo per il tenore Francesco Melisua 'prima volta' nel ruolo di, applauditissimo da pubblico, così come per gli altri due interpreti principali di altissimo prestigio: il soprano Karah Son nel ruolo di Desdemona e il baritono Luca Micheletti in quello di Jago. Apprezzamento anche per la messinscena firmata dal regista Fabio Ceresa con le scene di Massimo Checchetto, i costumi di Claudia Pernigotti, il light design di Fabio Barettin e i movimenti coreografici di Mattia Agatiello.