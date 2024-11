Zonawrestling.net - AEW/NJPW: Ufficiale, Kenny Omega tornerà sul ring a Wrestle Dinasty

è fermo ai box da diverso tempo, praticamente un anno, a causa di vari problemi fisici tra cui la diverticolite. In questi mesi si è anche temuto che il canadese non potesse far ritorno sul, ma fortunatamente il rischio è scongiurato. Nelle ultime settimana si è parlato della sua volontà di tornare sulin Giappone in occasione diDynasty del prossimo 5 gennaio, evento in collaborazione trae AEW. Ora arriva la conferma.vs KiddLaha ufficialmente confermato il ritorno suldiin occasione dell’eventoDynasty del prossimo 5 gennaio. “The Cleaner” affronterà Gabe Kidd. Il loro scontro era nell’aria dopo che i due avevano avuto un alterco nel backstage di Power Struggle.dunque sula distanza di oltre un anno, con il suo ultimo match che risale ad un episodio di Collision del dicembre 2023.