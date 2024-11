Sport.quotidiano.net - Vingegaard apre alla doppietta: "Sì al Giro d'Italia, ma non a scapito del Tour de France"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 22 novembre 2024 - Deld'2025 non si conosce ancora il percorso, almeno pubblicamente, ma ciò non impedisce alle squadre e ai corridori di provare già a programmare la prossima stagione: il discorso vale anche per Jonas, che ai microfoni di TV2 non nega la possibilità di prendere in considerazione la Corsa Rosa. Senza però spostare il focus della precedenza dalde2025. Le dichiarazioni di"Ho letto da più parti che farò ild'e quindi forse sarà così. Non abbiamo ancora deciso nulla, lo faremo più avanti. Credo però che ildesia il massimo nel ciclismo e quindi se dovessi capire che fare lami potrebbe aiutare a vincere la Grande Boucle, allora mi aprirò a questa ipotesi. Ma, appunto, ild'non dovrebbe essere adelde".