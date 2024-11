Lettera43.it - Tensioni alla Sapienza, scontri tra collettivi di sinistra e forze dell’ordine

Nuovifuori dnel pomeriggio di venerdì 22 novembre, ultimo giorno delle elezioni studentesche in cui gli studenti sono chiamati a eleggere i propri rappresentanti. Alcuni membri deisi sono spostati dfacoltà di Giurisprudenza, dove erano in presidio, per arrivare in corteo nei pressi di Economia, dove si trovavano quelli di destra di Azione universitaria. Qui si è consumato un breve scontro con la Polizia, che stava monitorando la situazione e che è intervenuta con i manganelli. Il gruppo si è quindi allontanato verso via del Castro Laurenziano e via Tiburtina. Le votazioni si sono concluse alle 14 ma la situazione nell’ateneo rimane tesa, anche perché è in corso lo scrutinio.La rettrice Polimeni aveva condannato le violenze dei giorni precedentipiù accese si erano verificate nei giorni precedenti, quando era rimasto ferito un membro della vigilanza ed era intervenuta anche la rettrice Antonella Polimeni, chiedendo uno stopviolenza nell’ateneo.