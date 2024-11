Ilfattoquotidiano.it - “Segni di guerra, ho vinto”: Samuele Carniani di Uomini e Donne mostra le ferite dell’intervento contro il tumore

di, buongiorno”. Poche parole, ma cariche di forza, quelle cheha scelto per informare i suoi follower sull’esito dell’operazione chirurgica a cui si è sottoposto. All’ex corteggiatore, infatti, era stato diagnosticato ungastrointestinale solo poche settimane fa, motivo per cui ha dovuto affrontare un delicato intervento chirurgico. L’operazione, però, sembra sia perfettamente riuscita e lo stesso personal trainer ha potuto finalmente dare la bella notizia ai suoi fan: “0. Sto fatto di morfina, quanto è bello! Grazie a tutti di cuore. Ho“, scrivea corredo di una foto in cui sisu un letto d’ospedale con ancora i bendaggi sulla zona della pancia.è un personal trainer di origini toscane. È salito agli onori della cronaca quando, nel 2022, ha deciso di partecipare a, dove ha incontrato quella che sarebbe stata la sua futura fidanzata anche dopo la fine del programma, la tronista Roberta Ilaria Giusti.