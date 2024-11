Gamberorosso.it - Resistenza Borgogna. Crescono i grandi vini francesi nonostante l'annata difficile

Leggi su Gamberorosso.it

un’dal raccolto più scarso, Laurent Delaunay, presidente della Bivb (L’ufficio interprofessionale deidella) ha affermato che lasia «in una posizione favorevole con una crescita positiva sia nel mercato francese che in quello delle esportazioni», una condizione che deriva anche grazie alla grande qualità che contraddistingue l’2024. Un'ottimaDopo l'eccellente, sia in termini di qualità che di quantità, del 2023, la 2024 ha posto diverse sfide ai viticoltori in ogni fase del ciclo di crescita. Alle precipitazioni molto superiori alla media, distribuite in modo disomogeneo, si sono aggiunti episodi di gelo ene localizzati che hanno determinato gravi danni. «Condizioni che hanno creato terreno fertile per le malattie della vite, richiedendo sforzi immensi durante tutta la stagione di crescita per proteggere il raccolto» si legge sul report dell’del Bivb.