PS5 è la console più venduta ad ottobre 2024 negli USA, Xbox Series X|S supera Nintendo Switch

Mat Piscatella di Circana ha rivelato che PS5 è riuscita ad imporsi come lapiùadUSA, mentreXS si è posizionata al secondo posto.L’analista ha rivelato, attraverso il suo account BlueSky, che PlayStation 5 ha visto calare le vendite del 20% rispetto al mese di2023, ma nonostante questo dato è riuscita comunque ad imporsi al primo posto sia per unità vendute che per dollari generati.Piscatella ha aggiunto cheXS si è posizionata al secondo posto,ndo di conseguenzasia per unità vendute che per dollari generati. Le vendite delle duedi Microsoft sono calate del 18% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, mentre le vendite disono calate del 38%.Mat Piscatella ha precisato che l’intera spesa per il mercato hardware di videogiochi ha subito un calo del 23% rispetto ad2023, fermandosi nello specifico a 604.