Previsioni meteo: freddo precoce e neve, ma il weekend porterà sole

Roma - Dopo un venerdì instabile e rigido, l’alta pressione promette stabilità, pur con qualche pioggia isolata su Liguria e Toscana. Il ritorno dell’inverno L’Italia si prepara ad affrontare un fine settimana caratterizzato da un mix diinvernale,a bassa quota e l’arrivo di un’alta pressione cheun miglioramento generale. Tuttavia, non mancheranno episodi isolati di instabilità, soprattutto tra venerdì e domenica in alcune regioni del Nord e del Centro. Venerdì 22 novembre sarà la giornata più instabile, con temperature in calo e fenomeni diffusi al Centro-Sud, mentre da sabato 23 novembre si assisterà a un graduale miglioramento grazie al consolidamento dell’anticiclone. DettaglioVenerdì 22 novembre Nord: Persistono deboli piogge su Romagna e coste venete, in attenuazione nel corso della giornata.