Novara scontro tra due auto in zona cimitero a Oleggio | muore un bambino di 8 anni grave il fratellino

Undi 8è morto in unofrontale tra duevenerdì 22 novembre a, in provincia di. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio in: oltre al, nell’c’erano anche ildi 4e la nonna, entrambi ricoverati. Il bimbo di 4è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale di, mentre la donna ha riportato ferite meno gravi e ha ricevuto un codice giallo all’ospedale di Borgomanero. Sull’altro veicolo viaggiavano duemobilisti, entrambi feriti lievemente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e le forze dell’ordine.L'articolotra dueinundi 8ilproviene da Open.