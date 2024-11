Milan Pulisic in dubbio per la Juventus | le condizioni |Primapagina

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-22 20:32:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com:Allarme in casa. Alla vigilia del big match contro laci sono delle novità sulla trequarti: i riflettori sono puntati su Christian, non al meglio e inper la partita in programma domani alle 18. Il giocatore americano è rientrato in Italia dopo le partite giocate con la sua nazionale: 90 minuti in campo e assist a Pepi nella vittoria degli Stati Uniti nella gara d’andata dei quarti di Nations League Concacaf con la Giamaica, quattro giorni al ritorno ha segnato il gol che ha sbloccato la partita uscendo a 20 minuti dalla fine con il punteggio già fissato sul 4-2 definitivo per l’Usa. CHI PUÒ GIOCARE AL POSTO DI– Quello che filtra daello è un cauto ottimismo,non è al meglio ma dovrebbe farcela a partire dal primo minuto.