Abruzzo24ore.tv - Meteo weekend: bel tempo in arrivo, ma con qualche sorpresa inaspettata

Roma - Dopo una settimana instabile, l’anticiclone porta sole e calma, ma restano isolate piogge al Sud e sull’alto Tirreno. Il fine settimana vedrà un netto miglioramento delle condizionirologiche grazie al rafforzamento dell’anticiclone afro-mediterraneo, che garantirà cieli in gran parte sereni su gran parte d’Italia. Tuttavia, non mancheranno episodi locali di instabilità legati a residue perturbazioni e all'di correnti umide da ovest. Situazione generale Dopo il passaggio di una perturbazione che ha interessato le regioni centro-meridionali fino a venerdì, iltenderà a stabilizzarsi. L’anticiclone, posizionato sul bacino del Mediterraneo, favorirà unper lo più soleggiato e con venti in attenuazione. Sabato si registreranno gli ultimi fenomeni sul basso Adriatico, mentre domenica alcune nubi e piogge deboli si affacceranno su Liguria e alta Toscana, segno di correnti più umide provenienti da ovest.