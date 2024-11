Sport.quotidiano.net - Mercato Lazio, Lucas Piton sulla lista degli acquisti di gennaio

Roma 21 novembre 2024 – Sta per riprendere il campionato dopo la pausa per le Nazionali e lanon vuole perdere lo slancio accumulato nelle settimane antecedenti. Di fronte ai capitolini ci sarà però il Bologna, altra squadra che sta raccogliendo i frutti del suo allenatore arrivato in estate. Tre punti dal peso specifico altissimo saranno messi in palio all'Olimpico nella sfida della serata domenicale di Serie A, con calcio d'inizio fissato per le ore 20,45 allo stadio Olimpico. Se però sul campo la squadra di Baroni si deve confermare, anche negli uffici di Formello si lavora sodo per permettere alla squadra di non perdere colpi e al contrario rinforzarsi già a partire dal prossimo, quando aprirà ildi riparazione. Il direttore sportivo al fianco dei vari talent scout sta infatti sondando ila caccia di potenziali colpi per rinforzare la rosa.