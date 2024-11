Oasport.it - LIVE Italia-Scozia, Europei curling femminile in DIRETTA: le azzurre si giocano il bronzo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nelladella finale per ildegli2024 ditra. Si conclusono oggi i Campionatidi. Il palcoscenico della quarantanovesima edizione dell’evento è la città finlandese di Lohja, situata poche decime di km a ovest della capitale Helsinki.Il team formato da Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli e Marta Lo Deserto non vuole scendere dal podio continentale: nell’Europeo del 2023, tenutosi ad Aberdeen, è arrivata una splendida medaglia d’argento. Anzi, di ”argento vivo”, come si suole dire. Non si poteva davvero chiedere di più alle, protagoniste di una prestazione pressoché impeccabile in finale, dove si sono inchinate alle più forti elvetiche.