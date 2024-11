Movieplayer.it - L’imperatrice 2, la recensione: la maternità arriva alla Corte d’Austria (scaldando la serie)

Leggi su Movieplayer.it

La ricerca dell'erede, i tumulti con l'Europa e l'Italia, la ricerca di un'alleanza con Napoleone. La seconda stagione prova ad alzare il tiro e a diventare più umana e meno autoriale. In streaming. Oramai possiamo definitivamente dimenticare Romy Schneider e lasciare la trilogia anni '50 per i rewatch delle festività natalizie. Sintonizziamoci invece tutti su Netflix per i nuovi episodi de L'imperatrice lache prova a raccontare con maggiore veridicità storica la vita di Elisabetta d'Austria, detta Sissi. Se il ciclo inaugurale risultava particolarmente revisionista e con molte scelte visive psichedeliche, nella seconda si prova ad essere un po' più classici, e forse per questo più incisivi. Erede al trono cercasi Le nuove sei puntate dellaripartono dseconda gravidanza di Sissi.