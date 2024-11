Le chiamavano brigantesse | l’affascinante storia di Filomena Pennacchio raccontata in un libro

Leggi su Funweek.it

Quale fu il ruolo delle donne nel brigantaggio post-unitario? Ancora adesso in Basilicata e Campania i cantastorie cantano dellecome Michelina De Cesare e: proprio su di lei, è appena uscito unintitolato, La Regina delle Selve scritto dallo storico Valentino Romano. Lo studioso sarà per due giorni a Firenze, passando dall’Università di Firenze alla Libreria Gioberti: Venerdì 22 Novembre alla Facoltà di Lettere (in via della Pergola 60 a Firenze) sarà uno dei relatori di un convegno organizzato dallo scrittore Giancarlo Passarella (originario della lucana Calvello) in collaborazione con la professoressa Barbara Innocenti. Il giorno dopo presenta il suoalla Libreria Gioberti, in un incontro inserito nel festival L’Eredità delle Donne, concepito da Serena Dandini.