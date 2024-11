Oasport.it - Italia corsara in Islanda con le seconde linee: Akele e Basile scatenati, qualificazione vicina

L’conquista la terza vittoria nelle qualificazioni agli Europei del 2025 ed è a un passo dall’approdo alla rassegna continentale già nella finestra di novembre. Battuta l’per 71-95 in una partita rimasta in pericolo solo in 5 minuti del terzo quarto d’improvvisa fiammata dei padroni di casa. Per gli azzurri di Gianmarco Pozzecco 19 punti di Grant, MVP della partita a mani basse, ma anche 15 di Giordano Bortolani e 13 con 10 rimbalzi dell’energico Nicola. Dall’altra parte 15 a testa di Elvar Fridriksson e Tryggyi Hlinason e 14 di Jon Axel Gudmundsson.Inizio particolarmente equilibrato, con l’che rende subito noto il suo scopo: servire il più possibile Tessitori sia per farlo segnare che per caricare di falli Hlinason, visti ben precisi pessimi ricordi. Il centro di Venezia risponde presente sulla questione realizzativa, ma dall’altra parte sono la velocità di Fridriksson e la vena di Steinaon a spingere l’