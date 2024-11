Zonawrestling.net - IMPACT 21.11.2024 Nella mente di Steve Maclin

Benvenuti all’analisi di, in diretta dalla Crown Arena di Fayetteville, North Carolina. Una serata ricca di azione con ben due match titolati, tra cui il No DQ Match per il Knockouts World Championship tra Masha Slamovich e Alisha Edwards. Oggi al timone dell’analisi ci sono inspiegabilio, ritroveremo Aldo la settimana prossima.Knockouts World Championship – No Disqualification Match (3 / 5) Match che inizia subito con Alisha Edwards che attacca la campionessa durante le presentazioni. Le due si affrontano utilizzando diversi oggetti contundenti come bidoni della spazzatura e kendo stick. Edwards riesce quasi a strappare il titolo alla campionessa con una powerbomb su un bidone della spazzatura, ma Slamovich resiste. Il match si conclude quando Slamovich riesce a bloccare un tentativo di colpo con il kendo stick da parte di Edwards e la finisce con un Package Piledriver.