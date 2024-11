Secoloditalia.it - “Il M5S è morto”, spunta il manifesto funebre che arriva persino a New York. L’annuncio dell’ultimo “vaffa”

Da ridere fino alle lacrime. Alla vigilia dell’Assemblea costituente del Movimento 5 stelle ci sta che sui muri di alcune città italiane, come Milano, Napoli, Roma appaiano manifesti funebri che “celebrano” l’avvenuta morte del Movimento che domani e dopodomani si troverà in un bivio vitale. Ma che lo stessoappaia anche nella Grande Mela è da sbellicarsi dalle risate. Addirittura lì sono apparsi manifesti che con ironia sottolinaeno la scomparsa della creatura pentastellata. Un’iniziativa, tra il goliardico e il politico, organizzata da un gruppo di ex simpatizzanti del M5s che non credono alla svolta che potrebbe esserci dopo Nova. La crisi pentastellata si fa “internazionale”.E’ l’Adnkronos a darne notizia riportando il “triste annuncio” vergato sul: “2009-2024.