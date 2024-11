Bergamonews.it - Don Pasquale, Villaggi di Natale e birra: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

La replica di “Don” al Teatro Donizetti per il festival Donizetti Opera 2024, idial Piazzale degli Alpini e in Piazza Matteotti, Claudun Beer Fest a Chiuduno, commedia dialettale e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 22 novembre.Ecco gli appuntamenti.Sino al 24 novembre alla Fiera diprosegue il Salone del Mobile. Rafforzando il format dell’anno scorso il Salone – giunto alla sua diciannovesima edizione – abbina alla ricca area espositiva un altrettanto significativo programma di eventi collaterali, tra cui diversi talk che rendono omaggio ad alcuni dei grandi maestri del Made in Italy, showcooking, degustazioni, aperitivi e dj set.Sino al 29 dicembre 2024 sarà allestito il “o di” al Piazzale degli Alpini, a