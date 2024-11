Anticipazionitv.it - Chiara Ferragni riflette: “L’anno più difficile di tutti”

Leggi su Anticipazionitv.it

ha pubblicato un post emozionante su Instagram,ndo sul suo ultimo anno vissuto nella sua “nuova” casa. L’influencer e imprenditrice digitale ha descritto questo periodo come il più complesso della sua vita, ma anche come un momento di grande crescita e cambiamento. Tra sacrifici, perdite e conquiste, laha condiviso con i suoi follower una profonda riflessione sulla libertà, sull’amore e sull’importanza del benessere emotivo.Il messaggio integrale diNel suo post su Instagram,ha scritto queste parole:“Un anno nella mia ‘nuova’ casa. Un anno che è stato senza dubbio il piùdella mia vita, ma che, incredibilmente, mi ha anche regalato la libertà. Un anno in cui ho imparato che chi ti ama davvero rimane accanto a te, e che il benessere emotivo vale più di ogni successo professionale.