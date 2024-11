Ilrestodelcarlino.it - Cesena sul tappeto rosso. Esce ’Tornando a Est’: nelle sale dal 13 febbraio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

torna al cinema. Il 132025 in oltre 200sparse su tutto il territorio nazionale, uscirà il film ‘Tornando a, seguito dell’apprezzato ‘Est – dittatura last minute’. La firma è quella di ‘Stradedellest Produzioni’: i soci fondatori Maurizio Paganelli e Andrea Riceputi sono gli autori e protagonisti della storia originale – con Rai Cinema, in associazione con Victoria Cinema di Modena e Davide Pedrazzini, con il sostegno della Emilia Romagna Film Commission e il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali. "Il film - spiega Paganelli – realizzato con la regia di Antonio Pisu, verrà distribuito da Plaion Pictures, uno dei principali riferimenti a livello nazionale del settore, in grado di garantire ampia diffusione in tutta Italia. Ne siamo orgogliosi, perché un accordo di questo genere è testimonianza della qualità di un prodotto nel quale crediamo molto".