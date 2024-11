Lanazione.it - Basta violenza sulle donne gli eventi all’Aurora

Arezzo, 22 novembre 2024 – Appuntamento al Circolo Culturale ARCI Aurora di Piazza Sant'Agostino, ad Arezzo il 25 Novembre - Giornata internazionale per l'eliminazione dellacontro leè il titolo dell’evento che si svolgerà dalle ore 18:15 con interventi di: - Pronto Donna - Centro Anti: "Lacontro lenel contesto aretino" - Collettivae: "Cosa non è stato fatto. Uno sguardo a livello nazionale sulladi genere e le riforme per contrastarla" - Arcigay Chimera Arcobaleno: "ricordando le vittime trans per il transgender day of remembrance". - Oxfam Italia: "Il lavoro di Oxfam sulla giustizia di genere" - Pari Merito APS: "Parità di genere: è (anche) una questione di soldi". Dalle ore 20:15 Buffet sociale a contributo volontario Alle 22:00: Doc&Pride presenta: "Scarpe rosso Sangue" Spettacolo che tratta un tema tristemente attuale e presenta brani scritti per denunciare i femminicidi ed ogni tipo di