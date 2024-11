Cityrumors.it - Autocertificazione bonus Natale: gli errori da non fare per non perdere i 100€

Leggi su Cityrumors.it

Nei giorni scorsi, sono stati modificati i requisiti per accedere al cosiddetto: comedomanda e cosa accade se sono presentinella richiesta.Dicembre è sempre più vicino e milioni di lavoratori dipendenti italiani si preparano a ricevere il, il contributo da 100 euro che inizialmente era previsto per l’inizio del prossimo anno, ma è stato anticipato di qualche settimana.: glida nonper non(Cityrumors.it)Il contributo verrà erogato insieme alla tredicesima, ma non scatterà in maniera automatica: è necessario, difatti, presentare domanda al proprio datore di lavoro. Nel dettaglio, il richiedente dovrà inoltrare un’dichiarando di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.