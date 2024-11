Ilfattoquotidiano.it - Alessandro Basciano è stato arrestato? L’indiscrezione di Corona: “E’ a San Vittore per stalking e minacce nei confronti di Sophie Codegoni”. Lui nega: “Quante caz*ate”

arre? Sarebbe questalanciata ieri, 21 novembre, dal portale d’informazione di Fabrizio, Dillinger News, che riporta la notizia dell’arresto del dj “per i campi di imputazione dineidi“, si legge sul sito. “La polizia di Moscova, a Milano, è andata a prenderea casa per condurlo in arresto nel carcere di San– aggiunge Dillinger -. Nei giorni scorsiha saputo che lei (, ndr) era stata a cena con dei suoi amici della moda milanese, ovvero Mattia Ferrari e Alberto De Pisis e a quel punto è corso con la sua macchina per andarla a cercare, incontrando lo stesso Ferrari, picchiandolo e distruggendogli la macchina“.Indiscrezione che però è stata subito smentita dallo stessoattraverso alcune storie Instagram: “cazzate, basta“, “La gente gioca anche su argomenti seri follia pura”, sono le parole dell’ex gieffino poco dopo che si è diffusa la notizia del suo presunto arresto.