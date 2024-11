Gaeta.it - Al via il corso di alfabetizzazione digitale per anziani a Pescara: opportunità e iniziative

Facebook WhatsAppTwitter A partire da martedì 26 novembre, parte ildi“Digitalmente Attivi” a, un’iniziativa unica che coinvolge le persone over 65. Questo progetto, promosso da Fondazione Longevitas e Fondazione Lottomatica, si sviluppa in cinque regioni italiane e ha come obiettivo principale quello di migliorare le competenze digitali degli. Attraverso questo, i partecipanti potranno acquisire nuove abilità per navigare nel mondo, favorendo così la loro inclusione e autonomia.Dettagli del: struttura e obiettiviIlprevede incontri di 4 ore, suddivisi in due moduli: uno dedicato alla teoria e uno ai laboratori interattivi. I laboratori si concentreranno su come utilizzare dispositivi come computer, smartphone e tablet.