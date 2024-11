Ilrestodelcarlino.it - A processo direttori di una comunità: "Hanno raggirato donne fragili. Così si sono intascati un milione"

"Se non doni questi soldi, il demonio si vendicherà". E ancora: "Dio ti ha salvato la vita, ora devi fare la tua parte". Sarebbero state di questo tenore le minacce con cui i due dirigenti dell’associazionepermaltrattate Santa Maria della Venenta Odv di Argelato (che ora si chiama Santa Maria della Vita Odv) avrebbero convinto una ragazza poco più che ventenne e in quel momento molto fragile, perché affetta da disturbo post traumatico da stress dopo essere sopravvissuta a un gravissimo incidente stradale, a donare alla(e alla cooperativa sociale connessa, che però si è detta ignara delle dinamiche coercitive e si è impegnata a restituire la somma) 750mila euro. In poco più di un mese. A un’anziana invece, oggi quasi novantenne e allora in lutto per la recente morte del figlio e affetta da Long Covid, una sola degli imputati avrebbe "carpito" 210mila euro, pare con la promessa, non mantenuta, di realizzare una struttura in nome del suo figlio perduto.