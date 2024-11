Amica.it - A Milano arriva una mini mostra dedicata a Franco Moschino

Leggi su Amica.it

A trent’anni dalla sua scomparsa,celebra uno dei più grandi creativi che l’hanno resa la capitale della moda che oggi tutti conosciamo. Dal 22 novembre fino al 19 dicembre 2024, nella galleria MyOwnGallery di Superstudio, in via Tortona 27bis, inaugura la. Il genio visionario. Con foto, abiti e citazioni oggi più contemporanee che mai, lariporta in vita attraverso l’obiettivo del fotografo Stefano Pandini l’irriverenza di un genio poco raccontato. Per non dimenticare, e lasciarsi ispirare dall’ironia intelligente che lo ha contraddistinto, celebrando un talento che ha saputo trasformare la moda in arte e provocazione.ricordanon è stato solo uno stilista, ma un rivoluzionario della moda, capace di trasformare ogni collezione in un manifesto visivo.