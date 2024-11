Ue disco verde dall’Europarlamento a Ribera e Fitto Vicepresidenti

Leggi su Ildenaro.it

Bruxelles, 20 nov. (askanews) – I coordinatori delle commissioni Ambiente, Economia e Industria del’?Europarlamento europeo hanno dato il via libera alla nomina della socialista spagnola Teresaalla vicepresidenza esecutiva della Commissione con delega alla transizione. E parimenti i coordinatori delle commissione Affari regionali dell’Eurocamera, con il quorum dei due terzi, hanno dato il via libera alla nomina di Raffaelea vicepresidente esecutivo della Commissione con delega alla Coesione e alle Riforme. Per entrambi i commissari vengono allegate delle dichiarazioni che accompagnano il voto. Per, in particolare, i popolari chiedono un impegno alle dimissioni in caso di coinvolgimento nelle indagini sull’alluvione. Persocialisti, liberali allegano una dichiarazione con riserve sulla vicepresidenza.