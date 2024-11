Lettera43.it - Trump pensa a un ruolo ad hoc per le criptovalute alla Casa Bianca

Donaldsta valutando l’ipotesi di creare unad hoc per le. A lanciare l’indiscrezione è stata Bloomberg, citando fonti anonime ma molto vicine all’entourage del tycoon. Secondo la testata americana, un team apposito sta tenendo incontri con il settore degli asset digitali per decidere se creare o meno una carica nell’amministrazione che si occupi di gestire la politica riguardante la valuta digitale.avrebbe già incontrato Brian Armstrong, il Ceo di Coinbase, principale exchange crypto statunitense. Non ci sono ancora annunci da parte degli interessati, ma se confermato si tratterebbe del primo incarico specifico per lenegli Stati Uniti, sottolineando la loro influenza nella politica a stelle e strisce. Non a caso, in campagna elettorale, aveva spiegato di voler rendere gli States «la capitale mondiale delle crypto».