Ilrestodelcarlino.it - Trovato con la droga in auto: arrestato 30enne

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lo fermano per un controllo, mentre è nell’mobile con la sua fidanzata, e lo trovano con lanascosta in parte nel gomito della giacca che indossava e in parte in una borsa vicino al posto di guida.unper detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Le manette per il giovane, di origine marocchina ma residente a Jesi, sono scattate martedì sera. La guardia di finanza di Falconara si trovava a Castelferretti, non molto lontano dall’uscita del casellostradale, quando ha deciso di fermare una Volkwagen Golf con a bordo la coppia. Ilè apparso subito molto nervoso. Il primo controllo dei documenti e del libretto di circolazione non sono andati bene per lui. Il marocchino guidava senza patente l’intestata alla fidanzata e la vettura aveva la revisione scaduta.