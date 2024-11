Romadailynews.it - Traffico Roma del 21-11-2024 ore 15:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione diservizi per la mobilità per lavori sulla rete fognaria via Latina è chiusa nel tratto tra Largo tacchi Venturi e via Franco Bartoloni in direzione della stessa via Bartoloni questo per quanto riguarda la zona di Colli Albani ci spostiamo invece in centro Dove sempre per lavori è chiuso il sottopasso della galleria pasa tratto che da Piazza della Rovere porta a via Gregorio VII In alternativa anche ilprivato può utilizzare la corsia superiore della galleria adesso alcune anticipazioni sul fine settimana sabato Sabato pomeriggio corteo da Piramide a Piazza Vittorio sfidando lungo viale Aventino Porta Capena via di San Gregorio via Labicana via Merulana contemporaneamente deviate 30 linee di bus questo sabato pomeriggio domenica mattina invece gara podistica alla Garbatella sono previste chiusure allungo le strade del quartiere a partire dalle 7 del mattino Ci sarà anche una direzione per le linee di bus 715 716 e 792 ulteriori dettagli sono sulmobilita.