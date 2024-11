Dilei.it - Simone Biles stupisce con caschetto e abito metallizzato ai CMA Awards 2024

Chi ha detto che un’atleta da medaglia d’oro non possa stupire anche in argento? Lo ha confermato la campionessa di ginnasticache, presentandosi sul red carpet dei CMA, è apparsa bellissima sfoggiando un luminosissimo.L’atleta ha stupito tutti anche per un dettaglio legato al suo hairstyle: addio lunga chioma corvina e benvenutosfoggia ilai “CMA”Ci siamo abituati a vedere i lunghi capelli distretti in un’acconciatura fatta di lacca e forcine per permetterle di attuare le figure più belle e meritevoli della ginnastica mondiale. Un look elegante e sportivo che l’atleta alterna, solitamente, a un hairstyle a capelli sciolti, lunghissimi, con riga centrale che oltre a incorniciarle il volto cadono leggeri sulle spalle.