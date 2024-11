.com - Segreti ai russi, ex ufficiale militare condannato

Notizie segrete ai: per l’exBiot arriva la condanna a 29 anni. La prima sezione penale della Suprema Corte ha respinto il ricorso presentato da Biot contro la sentenzadi secondo grado.Walter Biota 29 anniDunque diventa definitiva la condanna a 29 anni e due mesi per Walter Biot, il capitano di fregata, arrestato dai carabinieri del Ros il 30 marzo 2021 dopo esser stato accusato di spionaggio per aver fornito documentia un funzionario russo in cambio di cinquemila euro. I giudici della prima sezione penale della Cassazione hanno detto di no al ricorso presentato dalla difesa dell’di Marina contro la sentenza della Cortedi Appello di Roma che a gennaio aveva confermato il giudizio di primo grado.Una sentenza che ha accolto la richiesta di conferma della condanna giunta dal sostituto procuratore generaledella Cassazione.