Bergamonews.it - Screening della fertilità nei ragazzi e nelle ragazze tra i 16 e i 25 anni

Leggi su Bergamonews.it

Il 56% deitra i 16 e i 25presenta una morfologia degli spermatozoi inferiore alla media, mentrestessa età il 54% non ha mai effettuato un pap test.Sono questi alcuni dei dati emersi dalla prima tappa delloprecoce, rivolto adai 16 ai 25, promosso da Procrearte Onlus in collaborazione con Ats Bergamo, con il patrocinio dell’Ordine dei BiologiLombardia, effettuato nel mese di giugno presso il Policlinico San Marco.“I primi risultati emersi dallo, anche se su un campione limitato di circa 100 tra, confermano l’importanza di mettere in atto campagne diprecoce– sottolinea la dottoressa Nicoletta Maxia, presidente di ProcrearTe Onlus e biologa responsabile del centro di Pma (Procreazione Medicalmente Assistita) del Policlinico San Marco -; non solo, infatti il 56% deipresenta una morfologia degli spermatozoi inferiore alla media, ma nel 58% dei casi anche l’integrità del DNA spermatico è bordeline quindi non scevra da frammentazione, in alcuni casi anche ridotta e compromessa.