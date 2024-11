Rugby Quesada opta per 6 cambi contro gli All Blacks | tornano Capuozzo e Ruzza

Leggi su Sportface.it

Angec’è, Michele Lamaro no. E il capitano, in un’occasione speciale, sarà quindi Juan Ignacio Brex. Gonzalo, commissario tecnico dell’Italmaschile, ha ufficializzato la formazione che affronterà gli Allsabato 23 novembre alle 21.10 all’Allianz Stadium di Torino, in quello che è il terzo ed ultimo Test Match per gli Azzurri nelle Autumn Nations Series. Dopo la vittoria soffertala Georgia, gli azzurriano sei elementi.prende il posto di Matt Gallagher e sarà in campo come estremo, dopo aver completato il protocollo di rientro in campo. Confermati Jacopo Trulla e Monty Ioane. Proprio come Tommaso Menoncello e Brex che, come detto, viene investito per la prima volta dei gradi di Capitano, per via dell’infortunio di Lamaro nei primi minuti dello scorso match.