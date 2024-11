Romadailynews.it - Riqualificazione della Casa del Vignarolo: un modello virtuoso per Roma

Pubblicato il bando per il recupero dell’immobile storico a Villa Sciarra attraverso il project financing., 21 novembre 2024 – Ladel, situata all’interno del suggestivo parco di Villa Sciarra, potrà presto rinascere grazie a un progetto dibasato sul project financing, che unisce risorse pubbliche e private. Lo annuncia Riccardo Corbucci, del Partito Democratico, presidenteCommissioneCapitale, Statuto e Innovazione tecnologica.“Il bando, pubblicato dal Dipartimento capitolino Tutela Ambientale e in scadenza il 19 dicembre 2024, mira allae rifunzionalizzazionedel, un immobile storico in stato di abbandono. Grazie a questo strumento sarà possibile restituire alla città un edificio di grande valore, arricchendolo di servizi utili alla comunità”, spiega Corbucci.