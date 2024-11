Prosecco Inter scudetto della seconda stella | prezzo e dove comprarlo

Leggi su Ilnerazzurro.it

. L’e l’azienda vinicola veneta Santa Margherita hanno reso disponibile in maniera congiunta una nuova Special Edition per celebrare una partnership d’eccellenza e la vittoria dello.Una bottiglia iconica contenenteSuperiore DOCG Brut Santa Margherita ispirata alla maglia nerazzurra, proprio come lo è anche il suo astuccio coordinato.: disponibile su AmazonDettaglio sulla bottiglia che renderà sicuramente felici i tifosi nerazzurri e farà crescere in loro la voglia di acquistarlo? Vi diamo qualche indizio, ha cinque punte, è nata alle ore 22 e 43 minuti e i nostri cugini non ce l’hanno. Stiamo parlando delle due stelle. Insomma, non vi resta altro che organizzare un bell’aperitivo e invitare un parente, amico o conoscente milanista per stapparla.