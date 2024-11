Dailymilan.it - PROBABILE FORMAZIONE Milan-Juventus, Paulo Fonseca cambia ruolo a Pulisic

Leggi su Dailymilan.it

Mancano pochi giorni aposizione a: ecco laMancano veramente pochi giorni alla sfida tra, si scenderà in campo sabato 23 novembre alle ore 18.00 a San Siro. I rossoneri oggi hanno affrontato la seduta di allenamentoha avuto il rientro in gruppo di Gabbia e Reijnders. Il tecnico pare sia davanti ad un dubbio per quanto riguarda la trequarti. Ci sono diverse soluzioni.in particolare potrebberee non trovarsi nel suo “classico”. Una partita che se giocata bene potrebbe portare a mettere in tasca + 3 punti.: ladiconin altroView this post on InstagramA post shared by Christian(@cmLEGGI ANCHE Calciomercato, nuova finestra di mercato a giugno: le dateMisterper il match di sabato potrebbe optare per un (4-2-3-1)Mike MaignanEmerson Royal, Malick Thiaw, Fikayo Tomori, Theo HernandezYoussouf Fofana, Tijani ReijndersSamuel chukwueze, Christian, Rafael LeaoAlvaro MorataIndisponibili: Bennacer, Florenzi, JovicIlha conquistato ad oggi solo 18 punti e anche in caso di vittoria, il suo totale dopo 12 partite sarebbe inferiore a quello di tutte le ultime quattro stagioni.