Ilrestodelcarlino.it - Piteco e Unimore insieme per il premio di laurea Claudia Bega: chi è il vincitore

Modena, 21 novembre 2024 – E' andato a Giuseppe Grazzi, classe 2002, nato a Casalmaggiore (Cremona) ildeldiin Memoria di, per la brillante carriera accademica. Si rinnova così anche quest’anno l’impegno di, software house italiana di soluzioni gestionali per la tesoreria aziendale e la pianificazione finanziaria, che torna nelle aule dell’Università di Modena e Reggio Emilia per valorizzare e supportare il talento di studenti e studentesse. La collaborazione tra l’azienda etrova la sua espressione nel conferimento deldiin memoria dinato per sostenere il giovane più meritevole che ha raggiunto importanti risultati nel corso diin Economia aziendale e management del Dipartimento di Economia Marco Biagi presso l’Ateneo.