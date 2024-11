Gaeta.it - Philip Morris premia tre start-up selezionate per la sostenibilità nei processi industriali

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La recente cerimonia dizione ha visto riconoscere tre-up che hanno partecipato alla call for innovation lanciata dae l’Institute for Manufacturing Competences. Questa iniziativa, promossa a marzo, mira a scoprire e sviluppare soluzioni innovative per garantire lanel settore manifatturiero, riflettendo un impegno significativo verso un futuro sempre più moderno e rispettoso dell’ambiente.Il progetto ‘Design the Sustainable Future of Manufacturing’Il progetto ‘Design the Sustainable Future of Manufacturing’ è stato concepito per stimolare l’innovazione nella produzione industriale. In particolare, si è voluto affrontare il tema dellaoperativa neiproduttivi. L’evento dizione è avvenuto nel contesto di un’importante conferenza intitolata ‘Italia 5.