Ilfattoquotidiano.it - “Per il momento vi saluto”: l’addio a sorpresa di Lebron James. Le ragioni dietro la scelta della stella Nba

ha annunciato il suo addio ai social network. La star dei Los Angeles Lakers, nonché miglior marcatore di tutti i tempiNba, ha infatti ripreso un tweet di Rich Kleiman (suo socio storico nell’agenzia Klutch Sports) datato 24 ottobre in cui puntava il dito contro i media americani, accusandoli di trattare lo sport con troppa negatività e di giocare un ruolo attivo nella diffusione di sentimenti d’odio, aggiungendovi un breve e coinciso “AMEN!”.AMEN!! @richkleiman ???? pic.twitter.com/OZr9e1CVbY—(@King) November 20, 2024Nel suo tweet, Kleiman sottolineava come i Giochi Olimpici di Parigi 2024 e il podcast “Mind The Game” (ideato e condotto proprio dainsieme all’ attuale coach dei Lakers JJ Redick), come modelli ideali nel trasmettere il senso di unità che conferisce lo sport e come riferimento di comunicazione esemplare in ambito sportivo.