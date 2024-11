Sport.quotidiano.net - Orari del GP di Las Vegas 2024 e dove vederlo in tv. Le caratteristiche del circuito

Las(Stati Uniti d'America), 21 novembre- La Formula 1 riaccende i motori per le ultime tre gare stagionali. Terminata la sosta di un paio di settimane per rifiatare dalla tripletta consecutiva di Gran Premi che si è conclusa in Brasile, il Circus riparte per altre tre corse che si correranno una dietro l'altra. L'ultimo rush del mondialeassegnerà il titolo piloti e quello costruttori: per il primo è Max Verstappen ad essere favorito, mentre per il secondo la McLaren dovrà difendere il vantaggio accumulato sulla Ferrari, che insegue e crede ancora nella possibilità di coronare il sogno iridato. La prima delle tre tappe è Las, in Nevada,le monoposto sfrecceranno sul tracciato cittadino della cosiddetta Città del Peccato a partire dalla tardissima notte di oggi.