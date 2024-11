Quifinanza.it - Nvidia: risultati positivi, ma scivola a Wall Street. Le previsioni non soddisfano

Il colosso statunitense dei semiconduttori ha chiuso il terzo trimestre dell’esercizio fiscale 2025 con ricavi in aumento a 35,1 miliardi di dollari, in rialzo del 94% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e sopra le attese degli analisti che scommettevano su 33,25 miliardi. Si tratta, tuttavia, di una crescita in rallentamento, se si considera l’aumento dei ricavi, nei tre trimestri precedenti, del 112%, del 262% e del 265%.fa il pieno di utili e ricaviL’utile netto è salito a 20,01 miliardi, secondo gli standard Gaap, oltre ledel mercato. Idisono considerati un barometro per il settore tecnologico dell’intelligenza artificiale.Titolo in calo acon stime ricavi che deludonoNonostante i, i titolisono scesi nell’after hour a, arrivando a perdere fino al 5%, dopo che la società ha annunciatopoco brillanti, sul fatturato, per il quarto trimestre dell’esercizio 2025.