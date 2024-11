Terzotemponapoli.com - Napoli: Marchetti parla del futuro di Kvara, Raspadori e Simeone

Nella trasmissione ‘ForzaSempre’ in onda su Radio Marte è intervenuto Luca, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato. Di seguito le sue dichiarazioni. “può essere venduto a gennaio? Ilè convinto d’aver fatto tutto nel miglior modo possibile. Il presidente De Laurentiis ha presentato un’offerta importante e non ha intenzione di cambiarla. Molto si gioca attorno al valore della clausola. Eventuali nuovi interessamenti aiuteranno a capire la situazione. Ma ilaspetterà e non lo venderà sicuramente a gennaio, perché il georgiano può spostare gli equilibri contro ogni avversario”.La trattativa: le prestazioni del georgiano. “Il suo rendimento non ha subito ripercussioni della trattativa non ancora conclusa. Bisogna capire se il rinnovo sia un modo per restare in Campania o solo un passaggio propedeutico ad una cessione al prezzo che vuole il club azzurro, che dopo il prolungamento avrebbe maggiore potere contrattuale.