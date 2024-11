Lanazione.it - L’ufficio sociale del comunedi Bibbiena: un supporto anche per le donne vittime di violenza

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 21 novembre 2024 – Con l’avvicinarsi della Giornata Internazionale per l’eliminazione dellasulle, l’amministrazione dinon solo si impegna nella sensibilizzazione su questo tema con ilfattivo a diverse iniziative che si terranno nel territorio (24 novembre alle ore 18.00 presso la Biblioteca di; 25 novembre presso C3 con la Fidapa al mattino), macon un ufficio delche nel tempo si è strutturato in un rapporto di collaborazione con la rete territoriale fatta dalle forze dell’ordine, Arma dei Carabinieri in prima fila, Pronto Donna, la rete del Codice Rosa e quindi le figure professionali ad esso dedicate a livello Casentino. Nell’ultimo annodeldel Comune, nella figura dell’assistenteTiziana Salamone, ha preso in carico 5 casi dididomestica a seguito dell’attivazione del Codice Rosa.