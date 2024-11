Oasport.it - LIVE Arsenal-Juventus 0-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: al via la quarta giornata. Cantore dal 1? per Canzi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:00d’inizio!a battere il primo colpo.20:58 Le due sconfitte, con le tedesche del Bayern e quella con le londinesi nella scorsa partita lascianoad un bivio. Fare bene è d’obbligo questa sera.20:57 Squadre pronte a fare il loro ingresso in campo.20:55 Bellissima atmosfera a Londra. Una notte difficile questa sera per lache se perderà sarà praticamente fuori dall’Europa.20:52 Alladopo il match con le londinesi toccheranno in ordine il Bayern Monaco e il Valerenga. L’invece avrà le partite, ovviamente, invertite.20:47 Gli ultimi 5 incontri, tra campionato di casa e Europa, vedono l’con 4 vittorie e un solo pareggio mentre le bianconere con 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta (quella all’andata con le inglesi).