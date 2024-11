Ilgiorno.it - La sala prove speciale dell’oratorio

InTono è il nome del progetto musicale che nasce dai giovani per i giovani, all’oratorio di San Biagio. "Non abbiamo voluto creare una scuola di musica tradizionale, visto che in città ce ne sono di valide – racconta Silvia Boracchi, educatrice digitale e coordinatrice del progetto –, ma abbiamo creato un progetto di educazione multimediale, social e di prevenzione, con la rete Lime Education di cui fanno parte parrocchie, Fraternità Capitanio, associazioni musicali di Monza e Milano, con il supporto della Fondazione Comunità Monza e Brianza". Il progetto ha diversi volti. C’è una parte musicale congestita da un giovane educatore, esperto musicista che sta terminando il percorso di formazione alla scuola milanese di musicoterapia e si occupa della parte espressiva del laboratorio.