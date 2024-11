Movieplayer.it - Joseph Quinn è in trattativa per interpretare George Harrison nel prossimo film sui Beatles

Sembrerebbe che le voci che vorrebberonelsuisiano vere, l'attore è ufficialmente inper il ruolo Sembra che la voce precedente fosse vera. InSneider riporta cheè in trattative perin uno dei quattrosuidiretti da Sam Mendes. Ilsusarà sceneggiato da Peter Straughan (Conclave). In realtà, ognuno dei quattro biopic avrà uno sceneggiatore diverso, in quella che viene descritta come una serie diin stile "Rashomon". Ci saranno diverse prospettive degli stessi eventi. Per quanto riguarda gli altri scrittori coinvolti, Krsyty Wilson Cairns (1917) ne scriverà sicuramente uno. Se questo nome vi ricorda qualcosa, è perché Cairns è stato citato molti mesi fa .